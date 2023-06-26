Береговая охрана США начала расследование гибели «Титана»

Береговая охрана США приступила к расследованию трагедии с батискафом "Титан".

Как передает Day.Az, об этом заявил на пресс-конференции контр-адмирал Береговой охраны США Джон Могер.

По его словам, ведомство сформировало комиссию по расследованию причин трагедии в Атлантическом океане и установлению виновных в гибели экипажа. Комиссию возглавит капитан Береговой охраны Джейсон Ньюбауэр.

Капитан, в свою очередь, рассказал, что комиссия по итогам расследования может "вынести рекомендации органам власти для применения гражданских и уголовных ограничений".