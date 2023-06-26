https://news.day.az/world/1576687.html Береговая охрана США начала расследование гибели «Титана»
Береговая охрана США начала расследование гибели «Титана»
Береговая охрана США приступила к расследованию трагедии с батискафом "Титан".
Как передает Day.Az, об этом заявил на пресс-конференции контр-адмирал Береговой охраны США Джон Могер.
По его словам, ведомство сформировало комиссию по расследованию причин трагедии в Атлантическом океане и установлению виновных в гибели экипажа. Комиссию возглавит капитан Береговой охраны Джейсон Ньюбауэр.
Капитан, в свою очередь, рассказал, что комиссия по итогам расследования может "вынести рекомендации органам власти для применения гражданских и уголовных ограничений".
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