Многоэтажный дом обрушился в Египте

В мухафазе (регионе) Египта Александрия обрушился жилой 13-этажный дом. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на местный портал youm7.com.

Инцидент произошел в пригороде одноименной столицы региона Сиди-Бешр. По сообщению местной полиции, большинство жильцов здания оказались под обломками. Кроме того, собственники могут быть заблокированы под завалами.

Жителям уцелевшей части дома потребуется эвакуация, так как лестница подъезда была в обрушившейся части. Отмечается, что в доме находился продуктовый магазин, а рядом с ним - парковка.

Спасатели сейчас пытаются достать пострадавших из-под обломков, а медики оказывают им помощь.

Полиция Александрии начала проверку по факту произошедшего.