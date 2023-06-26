https://news.day.az/world/1576726.html Останкинскую башню "минировали"?
Останкинскую башню "минировали"?
Посетителей Останкинской башни эвакуировали из-за сообщения об угрозе взрыва.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на телеграм-канал Baza, неизвестные позвонили и сообщили, что телерадиовещательная башня заминирована.
Все сотрудники были срочно эвакуированы.
Сообщается, на месте находятся сотрудники оперативных служб и кинологи.
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