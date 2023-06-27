США добиваются экстрадиции Пригожина

США будут добиваться выдачи главы частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Евгения Пригожина, если он окажется в государстве, с которым есть соглашение об экстрадиции. Об этом заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его словам, Беларусь к таким странам не относится. "У нас нет договора об экстрадиции с Россией или Беларусью", - указал он. В ведомстве заявили о планах добиваться экстрадиции Пригожина при условии его выезда из Беларуси и, если он появится в стране, с которой США имеют соответствующий договор.

В США Пригожина обвиняют во вмешательстве в американские президентские выборы.