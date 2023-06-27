Президенты Ирана и России обсудили ситуацию на Кавказе

Президент Ирана Ибрагим Раиси и его российский коллега Владимир Путин обсудили ситуацию на Кавказе.

Как сообщает Day.Az, президент Ирана Ибрагим Раиси заявил, что Иран рассматривает участие сил вне региона в регионе как угрозу для всех стран.

"Мы серьезно следим за событиями в кавказском регионе. Мы считаем, что конфликты на Кавказе могут быть урегулированы эффективными шагами стран региона", - сказал Ибрагим Раиси.

Президенты двух стран отметили важность активизации двусторонних торгово-экономических договоренностей и назвали модель сотрудничества Тегеран-Москва в отношении транспортного коридора Север-Юг успешным примером взаимопонимания между двумя странами.