У пакистано-афганской границы произошли столкновения

Столкновения между бойцами захватившего власть в Афганистане радикального движения "Талибан" и пограничниками Пакистана произошли у пакистано-афганской границы в районе участка между афганской провинцией Пактика и пакистанской провинцией Хайбер-Пахтунхва. Об этом сообщила в понедельник афганская газета Hasht-e Subh Daily со ссылкой на источники в Пактике.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, по данным издания, стычки начались в ночь с воскресенья на понедельник и продолжались до полудня. По утверждению источников, в результате столкновений двое талибов и пятеро пакистанских пограничников были убиты, еще четверо представителей "Талибана" получили ранения.

Причина инцидента не указывается. Талибы, равно как и пакистанская сторона, пока не комментировали эту информацию.