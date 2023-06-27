Премьер Китая заявил, что миру необходимо действовать сообща

Премьер Госсовета Китайской Народной Республики Ли Цян считает, что миру сегодня необходимо действовать сообща перед лицом глобальных вызовов, поскольку эпоха индивидуального героизма прошла. Об этом Ли Цян заявил на церемонии открытия 14-го ежегодного совещания новых мировых лидеров Всемирного экономического форума, известного также как "летний Давос", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Премьер отметил, что история развития человечества - это история постоянного преодоления различных серьезных вызовов и трудностей.

"Перед лицом серьезных кризисов ни одна страна не может заботиться только о себе, ни одна страна не сможет в одиночку решить все проблемы. Единство и сотрудничество - правильный путь для человечества", - сказал он.

Ли Цян отметил, что в течение трех лет все страны мира прикладывали титанические усилия, чтобы справиться с вызовами пандемии коронавируса. При этом, по его мнению, все государства продемонстрировали мощную силу солидарности и взаимопомощи человечества. Премьер Китая уверен, что пандемия коронавируса - это не последний кризис в сфере общественного здравоохранения, с которым столкнется человеческое общество.

"Перед нами все еще стоит множество глобальных вызовов и трудностей, включая борьбу с изменением климата, проблему долговых рисков, медленного роста экономики, разрыв между богатыми и бедными", - указал он.

По мнению премьера, жизни людей переплетаются, поэтому необходимо развивать концепцию взаимовыгодного сотрудничества и работать вместе для решения глобальных проблем и усиления прогресса человеческой цивилизации.

"Нынешняя эпоха - не эпоха борьбы в одиночку. В некотором смысле эпоха индивидуального героизма прошла, нынешняя эпоха требует взаимного сотрудничества", - заключил Ли Цян.