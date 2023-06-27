Трамп был готов напасть на Иран?

Бывший президент США Дональд Трамп показывал своим сотрудникам секретный документ, содержащий планы нападения на Иран.

Как передает Day.Az, об этом в понедельник сообщил телеканал CNN со ссылкой на аудиозапись, которая оказалась в распоряжении телеканала.

По ее информации, в июле 2021 года, когда бывший руководитель аппарата Белого дома Марк Медоуз работал над написанием своих мемуаров, Трамп показывал "секретную информацию о плане нападения на Иран" писателю, издателю и своим двум сотрудникам. Как отмечает телеканал, эта двухминутная аудиозапись может стать важным доказательством в деле о ненадлежащем обращении с секретными документами.

Аудиозапись также показывает, как политик и его помощники шутят по поводу электронных писем бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон. "Знаете, Хиллари постоянно это [секретные документы] распечатывала. Свои личные электронные письма", - говорит сотрудник Трампа.

Ранее мы писали о том, что МИД Ирана отказался комментировать переговоры с США.