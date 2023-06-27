Стало известно, какой стране выдали кредит на устойчивое развитие

Всемирный банк одобрил кредит Филиппинам в размере $1,14 млрд, которые должны пойти на принятие мер для спасения планеты от изменения климата. Также средства будут выделены на сельское хозяйство и охрану окружающей среды. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В публикации указали, что в общей сложности стране одобрили кредит на общую сумму в $1,14 млрд. При этом срок кредита и его процентная ставка не раскрываются.

По данным агентства, выделенные средства пойдут на устранение проблем с изменением климата в регионе, увеличение производительности сельского хозяйства, а также на рост качества образования.