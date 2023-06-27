Стало известно когда начнутся досрочные выборы президента Узбекистана

Досрочное голосование на выборах президента Узбекистана, которые назначены на 9 июля, начнется 28 июня, из-за праздника Курбан хайит избирательные участки откроются не в 09:00 по местному времени, а в 11:00.

Как передает Day.Az, Об этом во вторник сообщила пресс-служба Центральной избирательной комиссии Узбекистана.

"Завтра, 28 июня, начнется досрочное голосование. С завтрашнего дня, 28 июня, избирательные участки по республике откроются для досрочного голосования в 11:00. Время досрочного голосования на избирательном участке - с 9:00 до 18:00 в будние дни и с 11:00 до 17:00 в выходные и праздничные дни", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что, согласно постановлению президента в связи с праздником Курбан хайит, 28 июня объявлено в республике праздничным нерабочим днем, 29-30 июня также объявлены нерабочими днями.

Пресс-служба Центральной избирательной комиссии напомнила также, что досрочное голосование закончится 5 июля. В соответствии с избирательным кодексом досрочно проголосовать может избиратель, не имеющий возможности в день выборов находиться по месту своего жительства. Для этого он должен обратиться в участковую избирательную комиссию с заявлением, в котором указываются причина отсутствия в день выборов, это может быть отпуск, командировка, выезд за границу или иная уважительная причина.

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