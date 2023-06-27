https://news.day.az/world/1576826.html Катар освободил 7 иранских заключенных
Катар освободил 7 иранских заключенных
Катар освободил 7 иранских заключенных.
Как сообщает Day.Az, об этом в Twitter написал посол Ирана в Катаре Хамидреза Дехгани.
"Семеро заключенных нашей страны сегодня были освобождены при содействии соответствующих органов Катара и несколько минут назад вылетели в нашу страну", - отмечается в публикации.
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