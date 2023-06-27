Катар освободил 7 иранских заключенных.

Как сообщает Day.Az, об этом в Twitter написал посол Ирана в Катаре Хамидреза Дехгани.

"Семеро заключенных нашей страны сегодня были освобождены при содействии соответствующих органов Катара и несколько минут назад вылетели в нашу страну", - отмечается в публикации.