Дело в отношении Пригожина прекращено

Федеральная служба безопасности России прекратила головное дело о вооруженном мятеже ЧВК "Вагнер", передает Day.Az.

ФСБ сообщила, что дело о вооруженном мятеже 27 июня было прекращено. В процессе расследования было установлено, что участники мятежа прекратили свои действия, которые непосредственно направлялись на совершение преступления.