https://news.day.az/world/1576831.html Дело в отношении Пригожина прекращено
Дело в отношении Пригожина прекращено
Федеральная служба безопасности России прекратила головное дело о вооруженном мятеже ЧВК "Вагнер", передает Day.Az.
ФСБ сообщила, что дело о вооруженном мятеже 27 июня было прекращено. В процессе расследования было установлено, что участники мятежа прекратили свои действия, которые непосредственно направлялись на совершение преступления.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре