https://news.day.az/world/1576844.html В Омске горит жилое здание - ВИДЕО
В Омске горит жилое здание - ВИДЕО
Огонь охватил 1,8 тысячи квадратных метров площади жилой пятиэтажки в Омске. Как сообщает источник РЕН ТВ, возгорание началось на балконе, огонь перешел на кровлю, передает Day.Az.
Пожар локализовали, сообщили в МЧС России.
По данным чрезвычайного ведомства, пострадавших нет. 43 жильца смогли эвакуироваться самостоятельно. Еще 27 человек вывели пожарные.
На месте тушения работают 59 огнеборцев. Задействованы 14 единиц техники.
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