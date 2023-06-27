В Омске горит жилое здание
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Огонь охватил 1,8 тысячи квадратных метров площади жилой пятиэтажки в Омске. Как сообщает источник РЕН ТВ, возгорание началось на балконе, огонь перешел на кровлю, передает Day.Az.

Пожар локализовали, сообщили в МЧС России.

По данным чрезвычайного ведомства, пострадавших нет. 43  жильца смогли эвакуироваться самостоятельно. Еще 27 человек вывели пожарные.

На месте тушения работают 59 огнеборцев. Задействованы 14 единиц техники.