https://news.day.az/world/1576847.html В Индии мужчины встали в живую цепь, чтобы спасти женщину - ВИДЕО
В Индии мужчины встали в живую цепь, чтобы спасти женщину - ВИДЕО
В Индии мужчины встали в живую цепь, чтобы спасти женщину, которую в машине уносило потоком воды.
Местные СМИ пишут, что она приехала в один из храмов и припарковалась у реки Гхаггар, несмотря на предостережения службы безопасности, передает Day.Az.
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