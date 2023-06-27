В Индии мужчины встали в живую цепь, чтобы спасти женщину, которую в машине уносило потоком воды.

Местные СМИ пишут, что она приехала в один из храмов и припарковалась у реки Гхаггар, несмотря на предостережения службы безопасности, передает Day.Az.