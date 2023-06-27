https://news.day.az/world/1576856.html На севере ОАЭ вспыхнул крупный пожар в жилой высотке - ФОТО - ВИДЕО
На севере ОАЭ вспыхнул крупный пожар в жилой высотке - ФОТО - ВИДЕО
По информации журналистов, огонь вспыхнул в одной из высоток жилого комплекса "Абраж-Аджман". Газета распространила видеозапись с места происшествия.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
На кадрах видно, что пламя затронуло все этажи здания. Информация о пострадавших при пожаре не поступала.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре