https://news.day.az/world/1576857.html В Армении дезертиров стало еще больше
В Армении дезертиров стало еще больше
В Армении дезертиров стало еще больше.
Как заявил сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян, уголовные дела по невыполнению приказа и дезертирству заведены а отношении 12 600 лиц, как военных, так и гражданских, передает Day.Az.
Отметим, что армяне ранее сами признали, что в период войны в их армии было 10 тысяч дезертиров.
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