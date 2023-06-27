В Армении дезертиров стало еще больше.

Как заявил сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян, уголовные дела по невыполнению приказа и дезертирству заведены а отношении 12 600 лиц, как военных, так и гражданских, передает Day.Az.

Отметим, что армяне ранее сами признали, что в период войны в их армии было 10 тысяч дезертиров.