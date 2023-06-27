ЧВК «Вагнер» передаст тяжелую военную технику Вооруженным силам РФ
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ЧВК "Вагнер" передаст тяжелую военную технику Вооруженным силам РФ.

Об этом говорится в сообщении минобороны России, передает во вторник Day.Az.

"Идет подготовка к передаче ЧВК "Вагнер" тяжелой военной техники в действующие подразделения Вооруженных сил России", - сказали в ведомстве.