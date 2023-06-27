https://news.day.az/world/1576869.html ЧВК «Вагнер» передаст тяжелую военную технику Вооруженным силам РФ
ЧВК «Вагнер» передаст тяжелую военную технику Вооруженным силам РФ
ЧВК "Вагнер" передаст тяжелую военную технику Вооруженным силам РФ.
Об этом говорится в сообщении минобороны России, передает во вторник Day.Az.
"Идет подготовка к передаче ЧВК "Вагнер" тяжелой военной техники в действующие подразделения Вооруженных сил России", - сказали в ведомстве.
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