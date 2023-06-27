https://news.day.az/world/1576883.html Молдова начала процесс выхода из Межпарламентской ассамблеи СНГ - спикер
Молдова начала процесс выхода из Межпарламентской ассамблеи СНГ - спикер
Молдова начала процесс выхода из Межпарламентской ассамблеи СНГ, сообщил спикер парламента страны Игорь Гросу.
Как передает Day.Az, он отметил, что проект решения находится в правительстве и ожидается его рассмотрение в ближайшее время.
Молдова также проводит анализ своей законодательной базы и других соглашений, подписанных с СНГ.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре