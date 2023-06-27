Молдова начала процесс выхода из Межпарламентской ассамблеи СНГ, сообщил спикер парламента страны Игорь Гросу.

Как передает Day.Az, он отметил, что проект решения находится в правительстве и ожидается его рассмотрение в ближайшее время.

Молдова также проводит анализ своей законодательной базы и других соглашений, подписанных с СНГ.