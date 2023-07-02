Во Франции перечислили причины, по которым европейцы живут хуже американцев

Жители Европы стали жить хуже американцев, так как Евросоюз (ЕС) начал деградировать и никак не развивается в экономическом плане. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом в интервью французскому изданию Atlantico заявил экономист Дон Диего де Ла Вега.

"В 2008 году европейская экономика находилась почти на том же уровне, что и американская, а именно выдавала ВВП в $16 трлн против $14,7 трлн у США. Сегодня ВВП ЕС - это всего лишь $20 трлн против более чем $25 трлн у Соединенных Штатов. Получается, что европейцы в экономическом плане стали жить хуже американцев. Все это происходит из-за деградации ЕС", - отметил де Ла Вега.

По его словам, текущее отставание ЕС от США не связано с какими-либо выдающимися показателями в Штатах, так как у них также наблюдается снижение производительности и темпов роста экономики. Основная проблема заключается в деградации в целом. Например, есть явные проблемы с уменьшением человеческого капитала, сложности с модернизацией промышленности, накоплением капитала и рядом других параметров.

Он добавил, что финансовые потоки внутри Европы практически остановились и даже работают со сбоями. Причем эти проблемы являются следствием неверных решений, которые начались со времен мирового кризиса 2008 года. Только в Европе все равно была рецессия в период с 2008 по 2014 год, а США показывали высокие темпы роста экономики.