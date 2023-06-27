https://news.day.az/world/1576919.html Фидан и Гуттериш обсудили зерновую сделку и Сирию
Фидан и Гуттериш обсудили зерновую сделку и Сирию
Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил во вторник в телефонном разговоре с генсеком ООН Антониу Гутерришем реализацию черноморской зерновой инициативы и оказание гуманитарной помощи Сирии.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении турецкого внешнеполитического ведомства.
"В ходе разговора обсуждались вопросы реализации зерновой сделки и оказания гуманитарной помощи Сирии", - говорится в сообщении.
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