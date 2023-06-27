Валютные резервы Турции рекордно выросли

Рост международных валютных резервов Турции по итогам минувшей недели составил $8,5 млрд, став рекордным за всю историю республики.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, власти страны ускорят работы по увеличению ее валютных запасов, сообщил во вторник глава турецкого Минфина Мехмет Шимшек.

"Согласно аналитическим данным Центробанка Турции, чистые валютные резервы на прошлой неделе увеличились на $8,5 млрд, продемонстрировав самый большой недельный рост в истории. Возвращение к рациональной [экономической] политике будет продолжено поэтапно. Мы ускоряем работы, направленные на обеспечение дополнительных внешних источников с целью укрепления резервов. Кроме того, будем продолжать делать привлекательными наши инструменты на базе турецкой лиры", - написал министр в Twitter.

Центробанк Турции 22 июня впервые с 2021 года повысил ключевую ставку почти вдвое - с 8,5% до 15%. Это стало первым решением нового главы регулятора республики Хафизе Гайе Эркан. Национальная валюта Турции на фоне решения ЦБ продолжила обесценивание, на этой неделе турецкая лира впервые преодолела отметку в 26 лир за доллар. Зарубежные инвесторы рассматривают волатильность на турецких рынках в качестве сигнала о том, что Центробанк Турции сосредоточен на том, чтобы позволить рыночным механизмам определять реальную стоимость валюты.