Во Франции перехватили польский туристический самолет с наркотиками

Истребитель ВКС Франции перехватил в небе над республикой туристический самолет с грузом наркотиков.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил во вторник телеканал LCI.

По его данным, инцидент произошел в субботу. Истребитель Rafale был задействован для перехвата после того, как самолет, игнорируя предупреждения авиадиспетчеров, пролетел над территорией АЭС "Фессенхайм" в Эльзасе. Увидев за собой погоню, пилот сбросил на землю полтора десятка свертков. Обнаружившие их полицейские констатировали, что внутри находился метамфетамин.

После сброса нелегального груза пилот посадил самолет на аэродроме Ланас близ коммуны Обена на юге страны и попытался скрыться пешком. Вечером того же дня, благодаря усилиям жандармерии мужчину задержали. По данным телеканала, это гражданин Польши, который известен французским правоохранительным органам в связи с предыдущими попытками контрабанды наркотиков. Отмечается, что самолет, на котором он вылетел из Германии, также был зарегистрирован в Польше. В кабине самолета было обнаружено более €45 тыс. наличными.