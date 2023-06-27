США выделит Украине еще $500 млн.

США выделят Украине новый пакет помощи на сумму 500 миллионов долларов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщается на сайте Пентагона.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон предоставит Киеву дополнительный пакет помощи на 1,3 миллиарда долларов.

Он добавил, что США собирается инвестировать 520 миллионов долларов, чтобы помочь Украине перестроить свою энергетическую сеть.