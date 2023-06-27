https://news.day.az/world/1576944.html США расширили санкционный список по России
США расширили санкционный список по России
Министерство финансов США ввело во вторник санкции против гражданина России Андрея Иванова и четырех юридических лиц, которые, по версии Вашингтона, якобы связаны с основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в письменном заявлении ведомства.
В черный список были включены российская компания ООО "ДМ", фирмы Midas Ressources и Diamville Sau (обе из Центрально-Африканской Республики), Industrial Resources General Trading (Объединенные Арабские Эмираты).
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