Межрасовый конфликт перерос в массовые беспорядки в Париже

Крупнейший пригород Парижа Нантеру охватили массовые беспорядки.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, причиной тому стал межрасовый конфликт между местной полицией и темнокожим населением.

Инцидент начался с того, что 27 июня полицейский застрелил 17-летнего подростка, который нарушил правила дорожного движения и не остановился по требованию правоохранителей. Об этом сообщает France24 со ссылкой на местную прокуратуру.

По кадрам, распространившимся в соцсетях, видно, как полиция останавливает автомобиль, а потом один из них стреляет в водителя в упор. Машина проезжает еще десять метров и въезжает в ограждение.

"Отказ остановиться не дает лицензии на убийство", - прокомментировал в Twitter лидер Социалистической партии Оливье Фор.

В момент убийства в салоне автомобиля находились два пассажира. Один сбежал, а второго арестовали.

Инцидент вызвал негодование среди местных жителей, которое вспыхнуло с удвоенной силой, когда один из полицейских предложил темнокожей местной жительнице "вернуться обратно в Африку". Теперь конфликт обострился, и правоохранителей обстреливают, в том числе, из минометов.