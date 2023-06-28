Молния убила мужчину ударом в голову

В Краснодаре молния ударила прямо в голову 49-летнему мужчине.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, сотрудники правоохранительных органов опубликовали кадры с места происшествия.

Пострадавший скончался на месте от полученных травм.

В пресс-службе УМВД России по Краснодару сообщили, что мужчина приехал в регион из Симферополя для закупки фруктов и овощей.

Сам инцидент произошел примерно в 13:20 27 июня на овощебазе в хуторе Ленина.

"Краснодарские полицейские проводят проверку по факту гибели мужчины из-за удара молнии", - отметили местные правоохранители.