https://news.day.az/world/1576958.html Молния убила мужчину ударом в голову - ВИДЕО
Молния убила мужчину ударом в голову - ВИДЕО
В Краснодаре молния ударила прямо в голову 49-летнему мужчине.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, сотрудники правоохранительных органов опубликовали кадры с места происшествия.
Пострадавший скончался на месте от полученных травм.
В пресс-службе УМВД России по Краснодару сообщили, что мужчина приехал в регион из Симферополя для закупки фруктов и овощей.
Сам инцидент произошел примерно в 13:20 27 июня на овощебазе в хуторе Ленина.
"Краснодарские полицейские проводят проверку по факту гибели мужчины из-за удара молнии", - отметили местные правоохранители.
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