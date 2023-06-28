28 июня в Узбекистане началось досрочное голосование на выборах президента страны, передает в среду Day.Az со ссылкой на ЦИК Узбекистана.

Этап голосования пройдет с 28 июня по 5 июля. Сами выборы назначены на 9 июля.

Следующие президентские выборы будут первыми с момента принятия поправок в конституцию на основе результатов референдума, который состоялся 30 апреля 2023 года. Данные поправки предусматривают увеличение срока полномочий президента с 5 до 7 лет.