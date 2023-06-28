Момент аварии с BMW и мотоциклом в центре Москвы - ВИДЕО
Камера наблюдения зафиксировала момент столкновения мотоцикла и легковушки BMW на Трубной площади в Москве. В ДТП пострадали два человека. Прокуратура Москвы контролирует выяснение всех обстоятельств аварии, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Авария произошла около дома № 2. Мотоцикл влетел в легковушку, после чего его отбросило в столб. Также двухколесный транспорт зацепил мужчину, который переходил в этот момент дорогу. Затем начался пожар.
В пресс-службе столичной Госавтоинспекции уточнили, что мотоциклист ехал на красный.
"В результате ДТП пострадал водитель мотоцикла и пешеход, которых с травмами различной степени тяжести госпитализировали в медучреждение", - говорится в сообщении.
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