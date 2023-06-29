Премьер-министр Швеции уверен, что страна войдет в НАТО

Швеция станет членом НАТО, даже если на саммите альянса в Вильнюсе в июле этого не произойдет.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в интервью телеканалу SVT заявил премьер-министр королевства Ульф Кристерссон.

"Швеция станет членом НАТО, - уверен он. - Никто не может обещать, что это произойдет именно в Вильнюсе или прямо перед Вильнюсом, даже если это все это время было нашей целью".

По словам политика, страна уже выполнила все условия, необходимые для вступления в альянс. "Мы сделали то, что должны были сделать в соответствии с нашим соглашением. Большинство других стран НАТО согласны с этим, я чувствую невероятно сильную поддержку, - пояснил он. - Мы считаем, что пришло время принять решение о ратификации, но мы уважаем то, что Турция принимает турецкие решения".

Швеция и Финляндия подали заявки на вхождение в состав Североатлантического альянса в мае 2022 года, однако процесс вступления заблокировала Турция, потребовав от них объявить террористическими курдские организации и выдать лиц, обвиняемых в терроризме или участии в попытке переворота в 2016 году.

Ранее мы писали о том, что назван возможный день вступления Швеции в НАТО.