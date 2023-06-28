Трамп обходит Байдена в рейтингах популярности

Бывший президент США Дональд Трамп получает на 3% рейтинга больше, чем действующий глава Белого дома Джо Байден в рамках предвыборной кампании, пишет The Hill.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru, по опросу Morning Consult, за республиканца на выборах готовы проголосовать 44% американцев, а за президента-демократа - 41%.

Согласно исследованию, если президентские выборы 2024 года будут между основным конкурентом Трампа в Республиканской партии, губернатором Флориды Роном Десантисом и Байденом, то победу удастся забрать последнему. Так 42% респондентов готовы поддержать действующего главу государства, а в пользу регионального руководителя выступили лишь 40%.

По опросу, Трамп и ДеСантис считаются двумя лидерами в списке кандидатов в президенты от республиканцев, претендующих на выдвижение своей партии в 2024 году. При этом популярности экс-главы Белого дома не мешает факт предъявления ему обвинений по делу о секретных документах. В то же время Байден по-прежнему значительно опережает других претендентов в Демократической партии.

Ранее мы писали о том, что Трамп был готов напасть на Иран.