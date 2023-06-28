https://news.day.az/world/1577064.html Увеличилось число жертв при обрушении многоэтажного дома в Египте - ВИДЕО
Увеличилось число жертв при обрушении многоэтажного дома в Египте - ВИДЕО
Количество жертв, найденных под завалами 13-этажного здания, обрушившегося в египетской Александрии, выросло до девяти.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на заявление местного управления гражданской обороны.
"На данный момент число погибших увеличилось до девяти", - говорится в заявлении.
Кроме того, правоохранительные органы Египта смогли задержать владельца здания и четырех подрядчиков.
Об обрушении 13-этажного здания на севере Египта стало известно 26 июня. В результате были повреждены припаркованные автомобили и магазины под зданием. В завалах вспыхнул пожар, который был потушен.
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