Увеличилось число жертв при обрушении многоэтажного дома в Египте

Количество жертв, найденных под завалами 13-этажного здания, обрушившегося в египетской Александрии, выросло до девяти.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на заявление местного управления гражданской обороны.

"На данный момент число погибших увеличилось до девяти", - говорится в заявлении.

Кроме того, правоохранительные органы Египта смогли задержать владельца здания и четырех подрядчиков.

Об обрушении 13-этажного здания на севере Египта стало известно 26 июня. В результате были повреждены припаркованные автомобили и магазины под зданием. В завалах вспыхнул пожар, который был потушен.