Молдова вышла из соглашения СНГ о ликвидации последствий ЧС

Правительство Молдовы на заседании в среду приняло решение о денонсации соглашения с СНГ о взаимодействии в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Денонсация соглашения происходит в результате минимального взаимодействия по данному сегменту сотрудничества, документ не применяется и не соответствует реалиям. Соглашение и дополнительный протокол являются двумя неотъемлемыми актами, поэтому их денонсация будет одновременной", - говорится в представленном на заседании заключении министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ). В нем отмечено, что соглашение было составлено в Минске 22 января 1993 года, позже в него протоколом, подписанным 30 октября 2015 года в Душанбе, были внесены изменения.

Отношение Молдовы к СНГ стало меняться после победы на президентских выборах в 2020 году Майи Санду, которая ни разу не участвовала в саммитах организации. В этом году риторика Кишинева в адрес Содружества ужесточилась: глава МИДЕИ Николай Попеску объявил о начале денонсации ряда соглашений, подписанных в рамках объединения. Однако министр экономического развития и цифровизации Дмитрий Алайба заявил, что республика должна оставить в силе те из них, которые полезны для экономики. Такой же позиции придерживается министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Владимир Боля, который считает, что выход из СНГ нанесет удар по главной отрасли страны.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала политику Кишинева двуличной, отметив, что, заявляя о стремлении покинуть СНГ, власти Молдовы не торопятся отказываться от социально-экономических преимуществ участия в Содружестве.

Этот курс критикует молдавская оппозиция - так бывший президент Молдовы и лидер Партии социалистов Игорь Додон считает, что он обернется катастрофой для экономики страны и ее граждан. Он убежден, что Молдова не выживет без тесного сотрудничества с СНГ, Евразийским экономическим союзом и Россией. По его словам, такая политика нынешних властей ввергла республику в тяжелейший за последние годы кризис, поскольку местные экспортеры агропромышленной продукции потеряли рынки сбыта, а цены на газ и другие российские энергоносители выросли в несколько раз.