Индия закупила рекордный объем российской нефти

Доля поставок российской нефти в Индию достигла в мае рекордных 46 процентов, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные аналитической фирмы Kpler, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Основной причиной увеличения объемов закупок журналисты сочли дешевизну российского сырья: по данным индийских властей, в апреле нефть из РФ обходилась стране в 68 долларов за баррель. При этом саудовское сырье стоило в тот же период примерно 87 долларов за баррель, а иракское - около 78 долларов.

Bloomberg называет скачок импорта российской нефти в Индию ошеломляющим, поскольку до 2022 года доля поставок из России составляла менее 2 процентов. По данным американского агентства, не вся нефтеперерабатывающая инфраструктура Индии готова к такому росту поставок из России. Например, некоторые заводы в стране не проектировались для переработки российской нефти, содержащей значительное количество серы.