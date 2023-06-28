Правительство Швейцарии о создании запасов газа на зиму 2024-2025 годов

Федеральный совет (правительство) Швейцарии высказался за продление стратегии создания резервов природного газа в объеме 15% от годового потребления страны, чтобы не допустить дефицита зимой 2024-2025 годах. На заседании в среду правительство приняло к сведению мнение экспертов целевой рабочей группы о том, что дефицит газа может ощущаться в течение как минимум трех лет, и поручило министерству экономики подготовить предложения о продлении действующего постановления об обязательных газовых запасах, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Федеральный совет "принял к сведению обновленный план рабочей целевой группы по газовой промышленности", говорится в сообщении правительственной пресс-службы. По оценкам экспертов, "нехватка газа может сохраняться по крайней мере в течение следующих трех лет". Правительство поручило министерству экономики "представить ему к концу октября 2023 года проект, направленный на продление действия постановления о гарантировании мощностей по поставкам газа зимой 2024-2025 годов".

Федеральный совет напомнил, что "Швейцария импортирует почти весь потребляемый газ и не имеет сезонных хранилищ". Постановление о гарантировании поставок газа вступило в силу в мае 2022 года и было продлено в феврале 2023-го. Оно предусматривает закупку за границей физических запасов газа, соответствующих 15%, или около 6 ТВт-часов, среднегодового потребления, составляющего примерно 35 ТВт-часов.

Досрочное продление заказа на подачу газа на зиму 2024-2025 годов "позволит газовой отрасли своевременно и с меньшими затратами" обеспечить создание запасов, заявили в Берне.