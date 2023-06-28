https://news.day.az/world/1577091.html Чешская армия дополнительно направит военных на усиление восточного фланга НАТО
Чешская армия дополнительно направит военных на усиление восточного фланга НАТО
Чешская армия готовится направить на укрепление восточного фланга НАТО, на границы с Россией, дополнительное число военнослужащих, как и другие государства - члены Североатлантического альянса. Об этом сообщил в среду сайт газеты Pravo, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
В Прибалтике и главным образом в Словакии в настоящее время находятся более 600 чешских солдат. В перспективе их число на восточном фланге блока, согласно газете, могло бы увеличиться в два раза.
Принятие решения об укреплении восточного крыла НАТО ожидается на саммите альянса в июле в Вильнюсе.
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