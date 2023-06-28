Чешская армия дополнительно направит военных на усиление восточного фланга НАТО

Чешская армия готовится направить на укрепление восточного фланга НАТО, на границы с Россией, дополнительное число военнослужащих, как и другие государства - члены Североатлантического альянса. Об этом сообщил в среду сайт газеты Pravo, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В Прибалтике и главным образом в Словакии в настоящее время находятся более 600 чешских солдат. В перспективе их число на восточном фланге блока, согласно газете, могло бы увеличиться в два раза.

Принятие решения об укреплении восточного крыла НАТО ожидается на саммите альянса в июле в Вильнюсе.