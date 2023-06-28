В Европе заявили о недостатке лидерства Франции и Германии

Недостаток лидерства Франции и Германии препятствует развитию сотрудничества по обороне в Европе. Об этом сообщается в докладе Мюнхенской конференции по безопасности Munich Security Conference (MSC), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Согласно отчету, европейская оборона "прошла долгий путь" с момента начала российской специальной военной операции в Украине, однако ЕС все еще далек от того, чтобы "соответствовать ухудшающейся глобальной обстановке в области безопасности".

"При правительстве канцлера Олафа Шольца Германия неоднократно подвергалась критике, так как не участвовала в решении вопросов коллективной обороны ЕС. Между тем считается, что Франция преследует узкие промышленные, а не коллективные европейские интересы", - говорится в документе.

Отмечается, что первоначальные сомнения этих стран по поводу поставок оружия Украине, нанесли ущерб их авторитету в Восточной Европе и совместным оборонным инициативам.