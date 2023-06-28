В Лондоне открылась выставка фотографий The Beatles, сделанных Полом Маккартни

Выставка фотографий английской рок-группы The Beatles, сделанных одним из ее основателей Полом Маккартни, открылась в среду в Национальной портретной галерее в Лондоне. Экспозиция из более чем 250 личных фотографий музыканта стала первой выставкой в галерее, которая открылась на прошлой неделе после ремонта, обошедшегося в £35 млн ($45 млн), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Черно-белые фотографии были сделаны на камеру Pentax в 1963-1964 годах, когда были записаны первые альбомы группы. На них можно увидеть участников группы, их концерты в Лондоне, Ливерпуле и Париже, участие в шоу на американском телевидении и первое турне по Соединенным Штатам 1964 года. Практически все фотографии черно-белые, однако есть кадры и в цвете, например, на одном из снимков гитарист Джордж Харрисон сидит на шезлонге в Майами и принимает из рук девушки в желтом купальнике стакан с каким-то напитком.

Начинается экспозиция с двух автопортретов. Они сделаны Маккартни при помощи зеркала и, как описывает их газета The Daily Telegraph, "безнадежно не в фокусе". Сам 81-летний музыкант в выставочном каталоге признает, что он "не пытается утверждать, что он профессионал" в фотографии, а выступает лишь как "фотограф-энтузиаст", который документирует выдающиеся моменты. Экспозиция продлится до 1 октября.

Журнал Rolling Stone поставил The Beatles на первое место в списке величайших исполнителей всех времен. Эта рок-группа стала самым продаваемым музыкальным коллективом в истории: число реализованных в мире копий их альбомов превысило 600 млн. По числу композиций, занимавших первые места в хит-парадах, The Beatles - исторический лидер как в Великобритании, так и в США. Группа также стала обладательницей 10 премий Grammy, а журнал Time включил ее участников в число самых влиятельных персон ХХ века.

Группа просуществовала с 1960 по 1970 год, после чего распалась, а каждый из четверых музыкантов начал собственную карьеру. В настоящий момент живы Пол Маккартни и барабанщик Ринго Старр (82). Джон Леннон был застрелен в 1980 году в Нью-Йорке фанатом, а Джордж Харрисон умер в 2001 году после долгой борьбы с раком.