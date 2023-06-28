Польша подаст на Германию в суд

Правительство Польши в ближайшие дни намеревается подать против Германии иск в Европейский суд юстиции (TSUE) за отказ вывозить с польской территории мусорные отходы, которые ранее были ввезены из Германии. Об этом в среду сообщила агентству PAP министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Германская сторона не слушает никаких аргументов, - сказала она. - Нам не остается ничего другого, как обратиться в TSUE".

"Нет никаких сомнений в том, что в Польше есть свалки [мусора], которые принадлежат Германии", - пояснила министр, уточнив, что иск будет подан "наверное, в ближайшие дни".

По словам Анны Москвы, проблемными являются те свалки и мусорные полигоны, куда Германия вывозила свои отходы до введения в феврале 2022 года системы SENT, регистрирующей перевоз через границу в том числе и партий мусора.