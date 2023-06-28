Госдолг ФРГ вырос

Государственный долг Германии вырос за первые три месяца текущего года на €38,9 млрд, до €2,4 трлн, обновив рекордные значения конца 2022 года. Об этом в среду сообщило Федеральное статистическое управление ФРГ, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"На конец первого квартала 2023 года задолженность государственного бюджета <...> составляла €2 406,6 млрд", - говорится в заявлении ведомства. Таким образом, увеличение задолженности немецкого государства по сравнению с концом 2022 года составило 1,6%.

По данным управления, задолженность федеральных органов власти с января по март выросла на 2,4%, до €1,6 трлн. "Это произошло в основном из-за увеличения потребностей в финансировании в результате текущего энергетического кризиса", - отмечают аналитики.

Долговое бремя увеличивается, согласно отчету, преимущественно за счет разрастания специальных правительственных фондов. Речь идет, в частности, о созданном в ноябре 2022 года Фонде экономической стабилизации (WSF) энергокомпаний, задолженность которого к концу марта выросла на €22,2 млрд (+73,3%) по сравнению с концом прошлого года, до €52,4 млрд. В документе также подчеркивается, что для финансирования Бундесвера (Вооруженных сил ФРГ) правительство взяло дополнительные обязательства на сумму в €802 млн.

В марте ведомство сообщало, что госдолг Германии в конце 2022 года вырос до рекордно высокого уровня в €2,37 трлн из-за высоких расходов на борьбу с пандемией коронавируса и энергетического кризиса. Эта цифра включает в себя задолженность федеральных, земельных, муниципальных объединений и органов социального обеспечения, включая все дополнительные бюджеты.