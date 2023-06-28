В Норвегии предположили, что газовый кризис в Европе далек от завершения

Газовый кризис в Европе никуда не делся и еще далек от завершения. Кроме того, какое-либо прогнозирование все также невозможно. Об этом в интервью газете Handelsblatt заявил министр торговли и промышленности Норвегии Ян Кристиан Вестре, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Еще рано говорить, что европейский кризис газоснабжения миновал. При этом развитие спроса и цен тоже невозможно, наверняка, прогнозировать", - отметил Вестре.

По его словам, он с радостью наблюдал, как Германии и другим странам Евросоюза (ЕС) удавалось менять источники поставки топлива.

Он добавил, что Норвегия пока что не в состоянии увеличивать объемы поставок газа другим странам и в этом вопросе ситуация не изменится в краткосрочной перспективе.