Итальянский бренд Prada будет перечислять деньги на сохранение океанов

Prada Group пожертвует 1% от всех доходов со своей коллекции Re-Nylon на образовательную программу Sea Beyond. Об этом пишет WWD, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Лоренцо Бертелли, глава отдела корпоративной социальной ответственности Prada, заявил во время Ассамблеи государств-членов Межправительственной океанографической комиссии ЮНЕСКО о расширении сотрудничества с Sea Beyond, которое теперь будет распространяться на научные исследования океанов и гуманитарные проекты.

С момента запуска проекта Sea Beyond более 600 учеников средних школ в восьми странах прошли его образовательный модуль. Цель организации - обучить 10 тыс. студентов "океанической грамотности" к 2025 году.

Бертелли убежден, что "культура и образование имеют фундаментальное значение для осуществления перемен". "Мы должны инвестировать в конструктивный диалог с молодыми поколениями, чтобы внести свой вклад в более устойчивое будущее и сохранить наш океан", - заявил он.