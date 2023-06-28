https://news.day.az/world/1577147.html В сети появились снимки останков батискафа "Титан" - ФОТО - ВИДЕО
В сети появились снимки останков батискафа "Титан" - ФОТО - ВИДЕО
Специалисты вытащили со дна океана то, что осталось от батискафа "Титан", который взорвался недалеко от затонувшего "Титаника". Кадры появились в социальной сети Twitter, передает Day.Az.
На батискафе находились миллиардер и исследователь Хэмиш Хардинг, генеральный директор компании OceanGate, бывший командующий группой глубоководных кораблей ВМФ Франции Поль-Анри Наржеоле, а также один из богатейших людей Пакистана Шахзада Давуд с пасынком Сулейманом.
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