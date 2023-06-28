В сети появились снимки останков батискафа "Титан"

Специалисты вытащили со дна океана то, что осталось от батискафа "Титан", который взорвался недалеко от затонувшего "Титаника". Кадры появились в социальной сети Twitter, передает Day.Az.

На батискафе находились миллиардер и исследователь Хэмиш Хардинг, генеральный директор компании OceanGate, бывший командующий группой глубоководных кораблей ВМФ Франции Поль-Анри Наржеоле, а также один из богатейших людей Пакистана Шахзада Давуд с пасынком Сулейманом.