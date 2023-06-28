В Косово силовики остановили автомобиль сына Вучича

В Косово правоохранители остановили автомобиль сына президента Сербии Данилы Вучича, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

СМИ непризнанного Косово заявляют о его задержании и публикуют кадры с места.

Ранее телеканал KTV обратил внимание на футболку сына Вучича, в которой тот посетил храм в косовской Грачанице на празднике Видовдан. На одежде была надпись "Не сдаваться". Как отмечают журналисты, Данило надел футболку в знак поддержки соотечественников в Косово, которые страдают от репрессиий Приштины.

Сербский лидер Александр Вучич в свою очередь сообщил журналистам, что его сына "трижды останавливали, обыскивали и издевались".

"Пускай продолжают в том же духе. Восхищаюсь мужеством Курти. Он не такой храбрый в моей компании, как когда посылает других издеваться над чужими детьми. Данило не маленький, он немного храбрее Курти. Он прошел по центру Приштины в футболке с надписью "Сдаваться не вариант" и отправился на литургию в Грачаницу, чтобы помолиться", - рассказал президент Сербии.