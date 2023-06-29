Армянские преступники задержаны в Испании и Франции
Члены армянской преступной группировки задержаны в Испании и Франции.
Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространил Европол (полицейская служба Евросоюза).
Согласно информации, задержаны 28 членов преступной группировки, состоящей из граждан Армении и Грузии.
Отмечено, что в результате совместных операций Европола, Национальной полиции Франции и Национальной полиции Испании были приняты оперативные меры по разоблачению преступной сети, занимающейся рэкетом, вымогательством, контрабандой и отмыванием денег.
В ходе серии оперативно-розыскных мероприятий, проведенных во Франции и Испании, задержано 28 человек, в том числе главари преступной группировки.
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