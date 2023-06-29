Массовые беспорядки распространились на другие города Франции

Во Франции продолжаются массовые беспорядки, вспыхнувшие после убийства темнокожего подростка. Теперь бунтующие вышли на улицы городов Тулуза, Рен, Рубе (близ Лилля), Клиши и в предместье Парижа Аржантей, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Как сообщают СМИ и очевидцы в социальных сетях, во Франции банды начали нападать на полицейских. Вместе с этим они устраивают засады на автомобили сотрудников правоохранительных органов, разбивают окна в домах силовиков и, по неуточненным данным, вламываются в их квартиры.

Кроме того, протестующие переворачивают и поджигают машины. В некоторых городах слышны взрывы и выстрелы.

В настоящий момент полицейским запрещено стрелять на поражение, поэтому против митингующих используется слезоточивый газ.