В Берлине напали на офис Rammstein

Противники фронтмена группы Rammstein Тилля Линдеманна разбили окна в берлинском офисе музыкальной группы. Заявление участников акции опубликовал Kontrapolis, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Ночью 26 июня мы атаковали штаб-квартиру Rammstein в районе Берлин-Райникендорф. Cтекла были разбиты, а под уродливым логотипом Rammstein надпись гласит: "Не давать сцену преступникам"", - говорится в публикации.

Составители письма призвали сторонников сорвать концерты группы, которые запланированы на 15-18 июня. Также они пригрозили последствиями всем, кто так или иначе связан с Rammstein. В их число входят сотрудники и организаторы выступлений.

В немецкой полиции СМИ подтвердили факт нападения на офис группы.