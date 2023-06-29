В Берлине напали на офис Rammstein - ВИДЕО
Противники фронтмена группы Rammstein Тилля Линдеманна разбили окна в берлинском офисе музыкальной группы. Заявление участников акции опубликовал Kontrapolis, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
"Ночью 26 июня мы атаковали штаб-квартиру Rammstein в районе Берлин-Райникендорф. Cтекла были разбиты, а под уродливым логотипом Rammstein надпись гласит: "Не давать сцену преступникам"", - говорится в публикации.
Составители письма призвали сторонников сорвать концерты группы, которые запланированы на 15-18 июня. Также они пригрозили последствиями всем, кто так или иначе связан с Rammstein. В их число входят сотрудники и организаторы выступлений.
В немецкой полиции СМИ подтвердили факт нападения на офис группы.
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