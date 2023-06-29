https://news.day.az/world/1577202.html В Иране бушует песчаная буря, есть пострадавшие - ВИДЕО
В Иране бушует песчаная буря, есть пострадавшие - ВИДЕО
В Иране из-за песчаной бури пострадали 1,2 тыс. человек, один погиб.
Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, стихия ударила по провинциям Систан и Белуджистан на юго-востоке страны.
Пострадавшие обращались к медикам с проблемными дыханием и зрением из-за последствий бури. В больницах с похожими жалобами до сих пор остаются около 170 человек.
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