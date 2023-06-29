В Иране бушует песчаная буря, есть пострадавшие

В Иране из-за песчаной бури пострадали 1,2 тыс. человек, один погиб.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, стихия ударила по провинциям Систан и Белуджистан на юго-востоке страны.

Пострадавшие обращались к медикам с проблемными дыханием и зрением из-за последствий бури. В больницах с похожими жалобами до сих пор остаются около 170 человек.