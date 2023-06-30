https://news.day.az/world/1577205.html Вспышка малярии в США - впервые за 20 лет - ВИДЕО
Вспышка малярии в США - впервые за 20 лет - ВИДЕО
В США впервые за 20 лет выявлены случаи заболевания малярией.
Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, опасная инфекция зафиксирована у трех жителей Техаса и Флориды.
Ученые предположили, что очаг возник непосредственно в Штатах. По их мнению, наиболее вероятно, что переносчиками вируса являются комары, обитающие в болотистой местности Флориды.
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