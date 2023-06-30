Вспышка малярии в США

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В США впервые за 20 лет выявлены случаи заболевания малярией.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, опасная инфекция зафиксирована у трех жителей Техаса и Флориды.

Ученые предположили, что очаг возник непосредственно в Штатах. По их мнению, наиболее вероятно, что переносчиками вируса являются комары, обитающие в болотистой местности Флориды.