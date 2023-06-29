Обнаружены предположительные останки погибших на батискафе «Титан»

Береговая охрана США заявила, что обнаружила предположительные останки погибших на батискафе "Титан". По данным службы, обломки подводного аппарата, который взорвался во время рейса к "Титанику" на прошлой неделе, содержат "предположительно человеческие останки", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Спасенные части корабля "Титан" были выгружены с канадского корабля Horizon Arctic на пирсе канадской береговой охраны в Сент-Джонс, Ньюфаундленд, 28 июня утром.

Береговая охрана США заявила позже в этот же день, что получила обломки и улики, в том числе "предполагаемые человеческие останки".

В результате трагедии погибли пять человек.

Доказательства будут доставлены в порт в США для "дальнейшего анализа" Морским советом по расследованию, сообщила Береговая охрана.

Председатель Морского следственного совета капитан Джейсон Нойбауэр добавил: "Предстоит проделать значительный объем работы, чтобы понять факторы, которые привели к катастрофической гибели "Титана", и помочь предотвратить повторение подобной трагедии".

Морской совет по расследованию связался с семьями тех, кто находился на борту Титана, сообщил ABC News источник, знакомый с ситуацией.

Ранее западные СМИ публиковали кадры подъема обломков батискафа "Титан", который разрушился при погружении к лайнеру "Титаник".

Сообщалось, что люди на борту батискафа скорее всего погибли быстро и безболезненно. Как отметила профессор Международного университета Флориды Эйлин Мария Марти, разрушение корпуса подводного аппарата произошло "невероятно быстро", всего за долю миллисекунды.

Связь с батискафом "Титан" пропала 18 июня, через 1 час 45 минут после погружения к обломкам "Титаника". 19 июня началась ​​поисково-спасательная операция. Запасы воздуха на батискафе были рассчитаны на 96 часов - до 22 июня. Обломки батискафа нашли в районе поисков 22 июня.