Начальник генштаба Британии уйдет в отставку

Начальник генерального штаба Вооруженных сил Великобритании Патрик Сандерс уйдет в отставку в 2024 году. Об этом сообщает Sky News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Сандерс занял свой пост в июне 2022 года. Отмечается, что начальник британского генштаба обычно занимает пост около трех лет. По данным телеканала, собеседования с потенциальными преемниками Сандерса начнутся в следующем месяце.

Эксперты сообщили, что власти страны пытаются сократить численность армии, чтобы потратить высвободившиеся средства на модернизацию вооруженных сил. По данным источников, те, кто выступает за необходимость сохранения боевого потенциала, в данной ситуации становятся "неудобными".